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قتيل وجرحى بإطلاق نار في أمريكا

الأربعاء 03 مايو 2023 11:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل وجرحى بإطلاق نار في أمريكا



واشنطن/سما/

أطلق شخص النار، الأربعاء، في مبنى في أتلانتا، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة بجروح قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما أكدت الشرطة في هذه المدينة الكبيرة في جنوب الولايات المتحدة.

وأوضحت قوات الأمن على تويتر أن "ثلاثة اشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفي شخص رابع"، مضيفةً ان المشتبه به لاذ "بالفرار".

ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه بإطلاقه النار داعيةً "أي شخص يمتلك معلومات" إلى الاتصال بها.

وقالت "نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير" محذرة من أنه لا تجوز محاولة "الاقتراب منه".

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في أنحاء المنطقة بحسب صور بثها التلفزيون الأميركي، وشوهدت العديد من سيارات الإسعاف.

وأكدت إذاعة "دبليو اس بي" المحلية أن المبنى جزء من مستشفى "نورث سايد".

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً جداً لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة تمكن الأميركيين من حيازتها.

ويتجاوز عدد الأسلحة الفردية في البلاد عدد السكان، ويمتلك بالغ من كل ثلاثة بالغين سلاحًا واحدًا على الأقل، ويعيش شخص من بين كل شخصين بالغين في منزل يضم سلاحا.

ويرتفع معدل الوفيات إلى حد كبير في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية ويبلغ مستويات لا مثيل لها في أي من الدول المتقدمة الأخرى.

#امريكا

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