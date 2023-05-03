الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من بلدة يعبد

جنين/سما/

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسير أسعد عصام عمرو من بلدة يعبد جنوب جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن سلطات الإحتلال جددت الإعتقال الإداري التعسفي لمدة 4 شهور للمره الثانيه على التوالي للأسير عمرو، وذلك عقب انتهاء فترة حكمه، علما انه معتقل منذ تاريخ 28/7/2022 ويقبع في سجن مجدو.

وأضاف سمور، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.