  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انتخاب هندي أميركي رئيسا جديدا للبنك الدولي

الأربعاء 03 مايو 2023 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب هندي أميركي رئيسا جديدا للبنك الدولي



واشنطن/سما/

انتخب مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأربعاء، على رأس المؤسسة المالية من قبل مجلس الإدارة، كما أكدت في بيان.

وذكرت مصادر قريبة من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد أكد في عدة مناسبات أنه يريد إعطاء الأولوية لتمويل مكافحة الاحتباس الحراري وإصلاح البنك الدولي على أن يتولى مهامه في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي انتخاب بانغا، بعد إعلان الرئيس الحالي ديفيد مالباس استقالته من منصبه في شباط/فبراير الماضي، حيث رشّحه البيت الأبيض خلفا لمالباس.

وولد أجاي بانغا (63 عاما) ونشأ في الهند، حيث أتم دراساته ثم بدأ العمل في شركتي الصناعات الغذائية "نستله" ثم "بيبسيكو" في أواخر القرن العشرين، قبل الانتقال إلى القطاع المالي، مطورا خصوصا استراتيجية القروض الصغرى التي اتبعها مصرف "سيتي غروب" الأميركي بين 2005 و2009.

وانضم إلى "ماستركارد" عام 2009 بصفته مدير العمليات ثم بعد عام المدير العام، وصولا إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في 2021.

وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي، وأوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.

#البنك الدولي #أجاي بانغا

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

التعليم بغزة توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة بسبب عدوان الاحتلال

سرايا القدس تبث مشاهد أثناء تصديها لطيران الاحتلال وإطلاق رشقات صاروخية

جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب شنه سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

إصابة 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة الأخير.. وجيش الاحتلال يصدر بيانا

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-03_00-41-19

هل يصمد وقف إطلاق النار بين المقاومة الاحتلال وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟

photo_2023-05-03_20-04-03

أسير قسامي ينتقم لاغتيال الشيخ خضر عدنان

BB_GALANT_NEW_2003_re_autoOrient_i

قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

photo_2023-05-03_17-27-27

النيابة العامة بغزة تعلن نتائج تحقيقاتها الأولية حول أعمال شركة "تكنو إليت"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية