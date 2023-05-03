الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويحتجز متضامنين أجانب جنوب الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين واحتجزت متضامنين أجانب في تجمع عرب الزويدين شرق يطا‎، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين اثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة تجمع عرب الزويدين هم: حسن وكامل وعبد الله البسايطة، كما احتجزت عددا من المتضامنين الاجانب الذين يرافقون رعاة الاغنام تضامنا معهم ضد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي ذات السياق هاجم مستوطنون أراضي المواطنين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية، ما تسبب بإتلاف جزء كبير منها، تعود ملكيتها لعائلتي مخامرة، والنجار