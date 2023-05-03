الصحة بغزة تستغرب من الزج باسمها في خلاف عائلي

غزة/سما/

أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، عن استغرابها من الزج باسمها من قبل أحد المواطنين لاستجلاب التعاطف معه في قضية التخاصم والتشهير بينه وبين أحد أقاربه يعمل سائق إسعاف يقوم بنقل ابنه المريض بالفشل الكلوي إلى مستشفى الرنتيسي بغزة لتلقي جلسات غسيل الكلى.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها: "علما أن تفاصيل الخلاف تعود للعام ٢٠١٨م ،ورغم أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية لشكوى المواطن بحق السائق في حينه، إلا أن المواطن جدد التشهير بسائق الإسعاف ووزارة الصحة، قبل عدة أشهر مدعيا في منشور جديد أن سائق الإسعاف تعمد إنزالهم بعيدا عن منزلهم ، وتضمن ذلك المنشور الإساءة إلى وزارة الصحة وسائق الإسعاف علما أن إدارة وحدة الإسعاف قامت بتغيير سائق الإسعاف المكلف بنقل المرضى في حينه كاجراء لمنع حدوث أي خلاف جديد.*

وتابعت :"على إثر ذلك تقدم سائق الإسعاف بشكوى رسمية لدى جهات الاختصاص بحق والد الطفل الذي استغل حساب ابنه المريض على فيس بوك لجذب التعاطف مع إدعاءاته ،حيث تم تحول قضية شكوى التشهير للنيابة العامة والتي بدورها اتخذت إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.*

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الصلح بين الطرفين؛ فإنها لا تقبل الإساءة لاسمها والزج بها في أتون خلاف عائلي بالاساس.

وأكدت أيضا ان قنوات التواصل مع الوزارة واضحة ممثلة في وحدة الشكاوى ، ولجنة التواصل المجتمعي وانها تمتلك الحق في التقاضي مع كل من يحاول الزج باسمها في المشاكل العائلية.