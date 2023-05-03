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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ غدا

الأربعاء 03 مايو 2023 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ غدا



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستتسلم صباح غد الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ من بلدة سنيريا جنوب قلقيلية.

وأفادت الهيئة أنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) صباح غد الخميس على البوابة الجنوبية لمدينة قلقيلية".

واستشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.

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#الشهيد عبد الكريم الشيخ

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