  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى في مجدو يخطفون اثنين من شرطة السجن

الأربعاء 03 مايو 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى في مجدو يخطفون اثنين من شرطة السجن



رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، بأن الأسرى في سجن "مجدو"  الإسرائيلي قاموا بخطف اثنين من شرطة السجن في قسم ١٠ ( المعبار ) غرفة ٧.

 وبينت أن هناك حالة من التوتر والارباك تسود السجن، فيما هرعت  قوات كبيرة من وحدات القمع تهرع الى القسم الآن، حيث ما زال الشرطيين محتجزين داخل الغرفة.

و ذكرت مصادر محلية، أن صافرات الإنذار تدوي داخل سجن مجدو الإسرائيلي، وسط تحليق طائرات مروحية فوقه، بعد احتجاز الأسرى اثنين من شرطة السجن".

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن أحد الأسرى هاجم ضابط صهيوني أثناء العد المسائي في قسم 10 بسجن مجدو، ردا على اغتيال الأسير خضر عدنان

في المقابل ذكرت القناة 12 العبرية، أن أسير فلسطيني حاول مهاجمة حارس أمن في سجن مجدو خلال العد المسائي، مضيفة: " في مصلحة السجون أفادوا بأن الحادث تمت السيطرة عليه ولم تقع إصابات بين الحراس.

#اسرى مجدو

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

التعليم بغزة توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة بسبب عدوان الاحتلال

"إسرائيل" تستعد للرد على غزة وترفض مقترحا مصريا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-03_17-27-27

النيابة العامة بغزة تعلن نتائج تحقيقاتها الأولية حول أعمال شركة "تكنو إليت"

سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

صحيفة: استشهاد خضر عدنان يفتح باب الحديث مجدداً على صفقة تبادل أسرى

بشارة في اجتماع المانحين-87ff3e3a-13db-4de6-9a1f-95b54f8a4df2

بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية وتنذر بعواقب اجتماعية

تقرير سري.. هآرتس تكشف السبب الذي دفع نتنياهو لتجميد تمرير التعديلات القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية