الأسرى في مجدو يخطفون اثنين من شرطة السجن

رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم، بأن الأسرى في سجن "مجدو" الإسرائيلي قاموا بخطف اثنين من شرطة السجن في قسم ١٠ ( المعبار ) غرفة ٧.

وبينت أن هناك حالة من التوتر والارباك تسود السجن، فيما هرعت قوات كبيرة من وحدات القمع تهرع الى القسم الآن، حيث ما زال الشرطيين محتجزين داخل الغرفة.

و ذكرت مصادر محلية، أن صافرات الإنذار تدوي داخل سجن مجدو الإسرائيلي، وسط تحليق طائرات مروحية فوقه، بعد احتجاز الأسرى اثنين من شرطة السجن".

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن أحد الأسرى هاجم ضابط صهيوني أثناء العد المسائي في قسم 10 بسجن مجدو، ردا على اغتيال الأسير خضر عدنان

في المقابل ذكرت القناة 12 العبرية، أن أسير فلسطيني حاول مهاجمة حارس أمن في سجن مجدو خلال العد المسائي، مضيفة: " في مصلحة السجون أفادوا بأن الحادث تمت السيطرة عليه ولم تقع إصابات بين الحراس.