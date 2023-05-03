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البرلمان العربي يدين جريمة اغتيال الشهيد عدنان ويؤكد ضرورة تدويل قضية الأسرى

الأربعاء 03 مايو 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين جريمة اغتيال الشهيد عدنان ويؤكد ضرورة تدويل قضية الأسرى



القاهرة/سما/

أدان البرلمان العربي جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان، الذي استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وعائلة الشهيد.

وجدد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأربعاء، دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد اتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من 700 أسير منهم 24 أسيرا يعانون أمراضا سرطانية متفاوتة.

كما طالب البرلمان، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بإنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم، مؤكدا مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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#البرلمان العربي #خضر عدنان

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