النخالة: سنواصل عملنا من أجل تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان ودفنه بشكل كريم

غزة/سما/

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اتصالاً هاتفياً بزوجة الشهيد القائد خضر عدنان، مقدماً لها التعازي والتهاني بشهادة الشيخ خضر التي ستبقى وسام فخر وعزة للشيخ وعائلته وحركته وشعبه.

وعبّر القائد النخالة عن فخر الجهاد الإسلامي والشعب والفلسطيني بالمسيرة المظفرة للشيخ خضر عدنان وصموده وانتصاراته التي اختتمت بالشهادة التي تليق بمسيرة هذا الرجل الشجاع والصلب.

وأكد القائد النخالة أن الشيخ خضر عدنان وحد الشعب الفلسطيني كله في كل المعارك التي خاضها ضد المحتل، واكتسب محبة شعبه وأبناء أمته الذين حفظوا اسمه عن ظهر قلب.

وشدد الأمين العام على أن حركة الجهاد الإسلامي ستواصل عملها من أجل تسليم جثمان الشيخ خضر ودفنه بشكل كريم يليق بمكانة الشيخ والعمل على تنفيذ وصيته فيما يتعلق بالدفن.

ووجه القائد النخالة التحية لعائلة الشيخ خضر عدنان التي وقفت على الدوام إلى جانبه وكان لها دور مهم في تعزيز صموده، مبيناً أن حركة الجهاد ستبقى إلى جانب هذه العائلة الصابرة المجاهدة.

بدورها أثنت الأخت أم عبد الرحمن على دور حركة الجهاد الإسلامي ومكانتها وما قدمته من دعم وإسناد للشيخ خضر عدنان طوال مسيرته ومنذ لحظة استشهاده.

وتوجهت بالتحية والشكر للمجاهدين الأبطال الذين دافعوا عن الشيخ وردوا على جريمة اغتياله.