  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هب الريح يدعو لنشر ثقافة السلم الأهلي والاحتكام للقانون

الأربعاء 03 مايو 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يدعو لنشر ثقافة السلم الأهلي والاحتكام للقانون



رام الله/سما/

دعا وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، إلى تكاتف الجميع لنشر ثقافة السلم الأهلي وتقبل الآخر، وحل الخلافات بالطرق السلمية والاحتكام إلى القانون.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر تعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الذي ينعقد برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، بتنظيم من الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة في الوظيفة العمومية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية، وبحضور أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، وحشد من الشخصيات الرسمية والوطنية والاجتماعية.

وقال إن الوزارة والمؤسسة الأمنية لن تسمح للعابثين والخارجين عن القانون بأخذ القانون وأبناء شعبنا رهينة بأيديهم، وستتابعهم وتلاحقهم بكل السبل والإجراءات القانونية.

وأكد أهمية عقد هذا المؤتمر نظرا لوجود مجموعة من التحديات التي تمس السلم الأهلي، وتهدد النسيج الاجتماعي بما يشمل انتشار ظاهرة العنف، وعمليات القتل وما يواكبها ويتبعها من تعديات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب من أجل تكريس مفهوم السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

وشدد هب الريح على أن وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على صلابة النسيج الاجتماعي وصونا للسلم الأهلي، مشيرا إلى الكثير من النجاحات التي تحققت لحل عدد من المشاكل، خاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للسلم الأهلي، وفي سياق تعاون بين الإدارة العامة للإصلاح المجتمعي، وشؤون العشائر والخيرين من أبناء شعبنا، ووجهاء الخير والإصلاح على امتداد الوطن.

#وزير الداخلية هب الريح

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

التعليم بغزة توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة بسبب عدوان الاحتلال

"إسرائيل" تستعد للرد على غزة وترفض مقترحا مصريا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-03_17-27-27

النيابة العامة بغزة تعلن نتائج التحقيقات الأولية حول أعمال شركة "تكنو إليت"

الأسرى في مجدو يخطفون اثنين من شرطة السجن

سموتريش يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية

صحيفة: استشهاد خضر عدنان يفتح باب الحديث مجدداً على صفقة تبادل أسرى

بشارة في اجتماع المانحين-87ff3e3a-13db-4de6-9a1f-95b54f8a4df2

بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية وتنذر بعواقب اجتماعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية