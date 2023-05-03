بينها "القيادة الجنوبية".. جيش الاحتلال يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة لعدة قيادات وأقسام، بينها القيادة الجنوبية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن تلك التعيينات جاءت بعد موافقة يوآف جالانت، وزير الجيش على توصيات هيرتسي هاليفي رئيس الأركان، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.



وشملت القرارات الجديدة ترقية يارون فينكلمان إلى رتبة عقيد، وتعيينه في منصب قائد القيادة الجنوبية، وتعيين إليعازر توليدانو في منصب رئيس الشعبة الاستراتيجية وإيران.

وكذلك، تعيين نمرود ألوني في منصب قيادة العمق والكليات العسكرية، وديفيد زيني في منصب قائد قيادة التدريب في السلاح البري، بالإضافة إلى تعيين إيال هارئيل في منصب قائد قسم التخطيط.