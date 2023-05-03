  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير سري.. هآرتس تكشف السبب الذي دفع نتنياهو لتجميد تمرير التعديلات القضائية

الأربعاء 03 مايو 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير سري.. هآرتس تكشف السبب الذي دفع نتنياهو لتجميد تمرير التعديلات القضائية



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أنّ تقريراً سرياً أعده جيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تجميد تمرير التعديلات القضائية.

وأشارت "هآرتس" إلى أنّ التقرير حذر من أنّ تنفيذ طياري سلاح الجو وضباط "منظومة العمليات الخاصة" وغيرهم من عناصر الجيش والأجهزة الأمنية تهديداتهم بالتوقف عن أداء الخدمة العسكرية هو ما جعل قيادتي المؤسستين العسكرية والأمنية يدركون طابع التحديات التي تنتظر الجيش والمؤسسة الأمنية على الصعيدين التنظيمي والعملياتي، في حال واصلت الحكومة تمرير التعديلات القضائية.

ولفتت إلى أنّ وزير الأمن يوآف غالانت اطلع على التقرير في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، مما دفعه إلى عقد مؤتمر صحافي عاجل دعا فيه إلى وقف تمرير التعديلات القضائية، وهو ما دفع نتنياهو إلى إقالته.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ نتنياهو لم يجد خياراً سوى تجميد التعديلات القضائية، لأنه أدرك أنّ قدرة قيادة الجيش على مواجهة تهديد الضباط والجنود في ترك الخدمة العسكرية محدودة.


وأبرزت "هآرتس" أنّ رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي أدرك أنه ليس بوسع الجيش فرض عقوبات على الضباط والجنود الذين وقعوا على العرائض التي تهدد بالتوقف عن مواصلة أداء الخدمة العسكرية، خشية تفاقم هذه الظاهرة.

وأوضح التقرير أنّ نتنياهو سارع إلى تجميد تمرير التعديلات القضائية، "خشية تحميله المسؤولية عن تراجع قدرة الجيش على أداء الجهد الحربي بعد إطلاعه على التقرير السري للقيادة العسكرية".

يشار إلى أنّ نتنياهو اضطر إلى التراجع عن إقالة غالانت الذي رفض طلبه الاعتذار عن الدعوة لتجميد التعديلات القضائية.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

التعليم بغزة توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة بسبب عدوان الاحتلال

الأخبار الرئيسية

بشارة في اجتماع المانحين-87ff3e3a-13db-4de6-9a1f-95b54f8a4df2

بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية وتنذر بعواقب اجتماعية

photo_2023-05-03_13-02-02

مناكفات بين بن غفير ونتنياهو بسبب غزة

محدث: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم (صور وفيديو)

tPATP

بالفيديو: كتائب القسام تبث مشاهد من تصدّي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال

غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية