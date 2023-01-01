مناكفات بين بن غفير ونتنياهو بسبب غزة

القدس المحتلة/سما/

هاجم حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور للكنيست اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية، جاء ذلك وفق ما أوردته القناة 13 العبرية مساء اليوم.

وقال الحزب: إن رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

ورد بن غفير، على حزب "الليكود"،موجها رسالة إلى نتنياهو وقال: "إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير سيدلي بتصريحات من سديروت رداً على نتنياهو وحزب الليكود.

وكان حزب "عوتسما يهوديت"، بقيادة بن غفير، قرر اليوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي يجريها الكنيست اليوم.

وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت بالكنيست بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.