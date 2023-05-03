استقالة المدير الفني لنادي شباب السموع

الضفة المحتلة / سما /

أعلن علي يونس المدير الفني لشباب السموع، أحد اندية دوري المحترفين في الضفة المحتلة، رحيله عن الفريق.



وقال يونس عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "بعد سنوات من العمل كمدير فني للفريق الأول في دوري المحترفين، أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي واللاعبين والجماهير".



وأضاف: "أعلن بعد انتهاء تعاقدي عن عدم إكمال المشوار، والاكتفاء بالسنوات التي قضيتها مع الفريق، أتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل".



وقاد يونس السموع بشكل ناجح منذ صعود الفريق لدوري المحترفين، ونجح في إبقائه بين الخمسة الكبار في الدوري، باستثناء الموسم الماضي الذي عانى فيه السموع كثيرا.



لكن الأمور اختلفت معه خلال مرحلة الإياب، بعد تعزيز صفوف الفريق بأكثر من لاعب مميز من فلسطين والأردن، إذ تحسنت النتائج وأمن الفريق البقاء، ونجح في إنهاء الموسم محتلا المركز الثامن برصيد 23 نقطة.