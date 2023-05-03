  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

استقالة المدير الفني لنادي شباب السموع

الأربعاء 03 مايو 2023 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة المدير الفني لنادي شباب السموع



الضفة المحتلة / سما /

أعلن علي يونس المدير الفني لشباب السموع، أحد اندية دوري المحترفين في الضفة المحتلة، رحيله عن الفريق.

وقال يونس عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "بعد سنوات من العمل كمدير فني للفريق الأول في دوري المحترفين، أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي واللاعبين والجماهير".

وأضاف: "أعلن بعد انتهاء تعاقدي عن عدم إكمال المشوار، والاكتفاء بالسنوات التي قضيتها مع الفريق، أتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل".

وقاد يونس السموع بشكل ناجح منذ صعود الفريق لدوري المحترفين، ونجح في إبقائه بين الخمسة الكبار في الدوري، باستثناء الموسم الماضي الذي عانى فيه السموع كثيرا.

لكن الأمور اختلفت معه خلال مرحلة الإياب، بعد تعزيز صفوف الفريق بأكثر من لاعب مميز من فلسطين والأردن، إذ تحسنت النتائج وأمن الفريق البقاء، ونجح في إنهاء الموسم محتلا المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

#شباب السموع #المدير الفني #علي يونس #دوري المحترفين

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

الأخبار الرئيسية

غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

الاحتلال: حماس والجهاد تسعيان لرسم معادلة جديدة و 3 قضايا يجب أن تزعج المؤسسة الأمنية

الصحة الفلسطينية : شهيد و5 إصابات حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

جيش

مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت ولا مبرر لاحتجاز جثمان عدنان

photo_2023-05-03_01-40-12

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية