تشييع جثمان الشهيد مبارك في قطاع غزة

غزة/ سما /

شيعت جماهير غفيرة، الأربعاء، جثمان الشهيد هاشل مبارك (58 عامًا)، الذي استشهد فجر اليوم، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلًا.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشفاء، باتجاه منزل عائلته في منطقة الكرامة غرب مدينة غزة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم تأدية صلاة الجنازة عليه.

ونقل لاحقًا جثمان الشهيد إلى منطقة جحر الديك للدفن في مقبرة المنطقة التي تقطن غالبية عشيرته فيها.

وتسبب العدوان الإسرائيلي باستشهاد مبارك، وإصابة 5 مواطنين، وتضرر العديد من المنازل.