محمد رمضان يتجاهل نعي مصطفى درويش وينشر فيديو لسلاح ناري يقتنيه

وكالات / سما /

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو قصيرًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لأحد الأسلحة النارية التي اقتناها وهي عبارة عن بندقية وطبنجة مذهبتين، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: “اللهم آتنا خيرهم واكفنا شرهم”.

وعلق عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي الفيديو، حيث قال أحد المتابعين: “تقريبا في زميل ليك لسه متوفي.. مسمعتش عنه ؟!”، قاصدا بذلك الفنان الراحل مصطفى درويش.

وحقق النجم محمد رمضان نجاحًا كبيرا بفيلمه الجديد “هارلي” الذي شارك به في سباق أفلام عيد الفطر لهذا العام، حيث حقق الفيلم إيرادات كبيرة في شباك التذاكر ووصلت إلى أكثر 30 مليون جنيه في 10 أيام فقط.