إنقاذ ثعلب أسود ضال بعد هروبه من مالكه فى شوارع ويلز

وكالات / سما /

تمكنت السلطات البريطانية من تعقب ثعلب أسود نادر يدعى "شادو" وإنقاذه بعد تجواله في شوارع ويلز البريطانية لمدة أسبوعين، وبدأت Black Foxes UK في تلقي العديد من التقارير عن "الثعلب الأسود" الضال بتاريخ 8 أبريل 2023 ومنذ ذلك الحين تم وضع خطة لإمساك الثعلب النادر الذي يُعتقد أنه هرب من مالكه بعد أن تم الاحتفاظ به بشكل خاص كحيوان أليف، على غير العادة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الثعلب النادر من سلالة من الثعلب الأحمر الأمريكى

وأعلن عمال إنقاذ الحيوانات عن التمكن من إمساك شادو، وهو ثعلب من سلالة من الثعلب الأحمر في أمريكا الشمالية، في باري، ويلز، وفي منشور على فيسبوك، كشفت خدمة الإنقاذ عن الأخبار السارة، حيث قاموا بكشف التفاصيل التى اوضحت مدى صعوبة عملية الإمساك بشادو.

وقالت المنظمة "تلقينا مئات المكالمات والرسائل، وكانت محاولات تحديد مكان المالك باءت بالفشل"، وكانت موارد منظمة انقاذ الحيوانات محدودة في قدرتها على المساعدة، وطلبت من أفراد الجمهور الاتصال فقط في حالة إصابة الحيوان، و كانوا قادرين على القيام بمحاولة للقبض على الثعلب عدة مرات لكنهم لم ينجحوا في النهاية.

سعت شركة Black Foxes UK أيضًا للحصول على مساعدة من مراقبي الحيوانات التابعين للسلطة المحلية وإنقاذ القطط المحلية، منظمة Shua Trust Home and Sanctuary ، الذين ساعدوا في القبض على ثعلب فضي هارب في باري، ويلز، في عام 2021، وتمكنوا من الإمساك بأمان، بالثعلب، يوم الاثنين 24 أبريل 2023.

وقالوا إن الثعلب الذكر، الذى يبدو أنه يبلغ من العمر حوالي عامين، أطلق عليه رجال الإنقاذ لقب شادو "الظل"، بينما ذكرت التقارير الأولية أن "شادو" مصاب في ساقه، إلا أن Black Foxes UK أكدت أنه يبدو بصحة جيدة.