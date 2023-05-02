غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

القدس المحتلة / سما /

أبدى رؤساء بلديات مستوطنات غلاف غزة وعدد آخر من مسؤولي الاحتلال غضبهم واعتراضهم على وصفوه الرد الباهت الذي قدمه جيش الاحتلال عبر قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، ردا على الصواريخ التي انطلقت من القطاع.

وأوضحت "القناة 7" العبرية أن رئيس بلدية سديروت ألون دافيد اعترض على الرد قائلا: "ينتابني شعور سيء، هذه الحكومة تتهاون في التعامل مع المخربين، وتقيّد حرية الجيش في العمل ضدهم"

من جانبه بعث رئيس مجلس إشكول غادي يركوني، برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيش جاء فيها: "إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، نحن بحاجة لهدوء طويل الأمد، وليس أسبوعين أو شهرين".

أما عضو كنيست الإسرائيلي من حزب الصهيونية الدينية، تسيفي سوكوت، اعترض قائلاً: إن "ما فعلناه الليلة ضد غزة بعيد كل البعد عن موقفنا"، مضيفًا: "أريد أن أرى الكثير من المباني المدمرة وعمليات الاغتيال".

وأكمل: لنوجه رسالة واضحة لحركة حماس، شيء غير متناسب لم يتوقعوه، لأنها هي صاحبة السيادة في القطاع، وفق قوله.

وفي ذات السياق أعلن حزب عوتسما يهوديت بقيادة بن غفير، عن عدم مشاركته في عمليات التصويت في الكنيست بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، مضيفاً: "نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت".

وأعلن مستوطنو سديروت أنهم سيتجهون اليوم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم للتظاهر ضد سياسة الرد التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد غزة.