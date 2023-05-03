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الصين تستعد لإرسال مركبة فضائية جديدة إلى محطتها المدارية

الأربعاء 03 مايو 2023 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تستعد لإرسال مركبة فضائية جديدة إلى محطتها المدارية



وكالات / سما /

أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن بلاده تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو محطتها المدارية الوطنية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الصين تستعد لإرسال مركبة الشحن Tianzhou-6 نحو محطتها المدارية في النصف الأول من مايو الجاري، لتكون هذه الرحلة أول رحلة لمركبة شحن فضائية نحو المحطة منذ تشغيلها رسميا في ديسمبر 2022".

وستحمل المركبة المذكورة إلى المحطة 70 كلغ من الفواكه الطازجة، والأغذية والمياه ومعدات الاختبار العلمي والعديد من المواد والأشياء الضرورية لتواجد الرواد هناك، كما ستنقل إلى هناك كمية من الزينون الذي يستخدم كوقود احتياطي لمنظومات الدفع الكهربائي في المحطة.

ويبلغ طول مركبة Tianzhou-6 نحو 10.6 م، ووزنها 13.5 طن، ويمكنها نقل 7.4 طن من البضائع والحمولات إلى مدارات الأرض.

وتدور المحطة المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

#الصين #مركبة فضائية #الأرض

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