وصول الدفعة الـ2 من حافلات إجلاء المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، عن وصول الدفعة الثانية من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال سفير فلسطين دياب اللوح، إن السفارة تتابع عمليات إجلاء أبناء شعبنا القادمين من السودان من المنافذ البرية والجوية المصرية، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأضاف أن اتصالات حثيثة تجرى مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، ووجهات أخرى، مؤكدا تعاونها عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التي رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري، وصولا إلى معبر رفح البري.

وأكد السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين لدى دولة السودان.