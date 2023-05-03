10 آثار جانبية سلبية للإفراط في تناول الملح

وكالات / سما /

الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يكون له تأثير خطير على الجسم، فالكثير من الملح مضر لجسمك من نواح كثيرة، من زيادة مستويات الصوديوم إلى تناول الكلور، فإن الإفراط في تناول الملح ليس خيارًا لأي شخص، إليك ما يمكن أن يفعله الإفراط في تناول الملح لجسمك:

هل تساءلت يومًا عما يحدث داخل جسمك عندما تستهلك الكثير من الملح؟ فيمكن أن يؤدي إلى تلف أعضائك إلى مستوى كبير، وفقا لموقع " Thehealthsite".

احتباس الماء

يمكن أن يؤدي الكثير من الملح إلى احتباس الماء في جسمك ، مما قد يجعلك تشعر بالانتفاخ .

مشكلات في الجهاز الهضمي

الكثير من الملح يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل عسر الهضم والانتفاخ.

يرفع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

زيادة العطش

يمكن للإفراط في تناول الملح أن يجفف جسمك ، مما يجعلك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

حصى الكلى

تؤدي زيادة مستويات الصوديوم إلى إعاقة الأداء السلس للكلى غير القادرة على تصفية الدم بشكل كافٍ.

الوذمة

يرتبط تناول الكثير من الملح أيضًا بالوذمة ، أو يمكن أن يحدث تورم في الساقين والكاحلين والقدمين.

سرطان المعدة

كما تم ربط النظام الغذائي الغني بالملح بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

هشاشة العظام

قد يؤدي الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي على مدى فترة طويلة إلى تجمع السوائل في أنسجة وخلايا الجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطور هشاشة العظام.

يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية والشرايين، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.