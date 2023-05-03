  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت: إسرائيل تلقت بيوم واحد صواريخ من غزة لم تشهدها طوال عام

الأربعاء 03 مايو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: إسرائيل تلقت بيوم واحد صواريخ من غزة لم تشهدها طوال عام



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، الثلاثاء، لم يتم إطلاقها خلال ولايته التي استمرت لعام كامل.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه بتويتر: “في يوم واحد في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، أطلق العدو في غزة صواريخ علينا أكثر مما أطلق علينا في عام كامل تحت حكومتي”.

وتابع بينيت: “هذا ليس من قبيل الصدفة، لقد قدت سياسة أمنية قوية بينما يقود نتنياهو الارتباك والضعف”.

وذكّر رئيس الوزراء الأسبق بأن حكومة نتنياهو التي مر على تشكيلها 4 شهور فقط “احتوت صواريخ من لبنان وسوريا وغزة”.

وتساءل بينت بالقول: “إذن ما العجيب في أن يستمر العدو (يقصد المقاومة الفلسطينية) في إطلاق الصواريخ؟”.

ودعا حكومة نتنياهو “إلى العودة لرشدها اليوم، وتقوم بعملها وتعيد الأمن المفقود لمواطني إسرائيل”.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة .. والمقاومة تتصدى وتوسع مدى صواريخها (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

الاحتلال: حماس والجهاد تسعيان لرسم معادلة جديدة و 3 قضايا يجب أن تزعج المؤسسة الأمنية

الصحة الفلسطينية : شهيد و5 إصابات حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

جيش

مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت ولا مبرر لاحتجاز جثمان عدنان

photo_2023-05-03_01-40-12

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية