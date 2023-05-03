بينيت: إسرائيل تلقت بيوم واحد صواريخ من غزة لم تشهدها طوال عام

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، الثلاثاء، لم يتم إطلاقها خلال ولايته التي استمرت لعام كامل.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه بتويتر: “في يوم واحد في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، أطلق العدو في غزة صواريخ علينا أكثر مما أطلق علينا في عام كامل تحت حكومتي”.

وتابع بينيت: “هذا ليس من قبيل الصدفة، لقد قدت سياسة أمنية قوية بينما يقود نتنياهو الارتباك والضعف”.

وذكّر رئيس الوزراء الأسبق بأن حكومة نتنياهو التي مر على تشكيلها 4 شهور فقط “احتوت صواريخ من لبنان وسوريا وغزة”.

وتساءل بينت بالقول: “إذن ما العجيب في أن يستمر العدو (يقصد المقاومة الفلسطينية) في إطلاق الصواريخ؟”.

ودعا حكومة نتنياهو “إلى العودة لرشدها اليوم، وتقوم بعملها وتعيد الأمن المفقود لمواطني إسرائيل”.