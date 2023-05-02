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الاحتلال يهدم بناية مكونة من 16 شقة سكنية في عناتا شمال شرق القدس

الأربعاء 03 مايو 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم بناية مكونة من 16 شقة سكنية في عناتا شمال شرق القدس



القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، بناية سكنية مكونة من ستة طوابق في منطقة ضاحية السلام في عناتا شمال شرق القدس.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية، وحاصرت البناية وشرعت بهدمها دون أي مخالفات أو تحذيرات مسبقة.

وتتكون البناية من ستة طوابق وفي كل طابق 3 شقق تقدر مساحة الشقة الواحدة  بـ150 مترا مربعا، والطابق الأول منها مأهول بالسكان والباقي قيد الانشاء.

ووزعت سلطات الاحتلال مئات إخطارات الهدم في نيسان/أبريل الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات لمقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس.

#الاحتلال #هدم #القدس #بلدة عناتا

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