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موعد نهائي دوري السلة في قطاع غزة

الأربعاء 03 مايو 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد نهائي دوري السلة في قطاع غزة



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة في قطاع غزة، عن موعد إقامة نهائي دوري "جوال" للموسم 2022-2023، الذي سيجمع قطبي مخيم البريج "الخدمات والشباب".

وذكر الاتحاد أن موقعة ذهاب النهائي ستجري الاثنين الثامن من مايو الجاري, على أن يكون الإياب الخميس الحادي عشر منه, على صالة المرحوم "خلف العجلة" بمخيم البريج.

وأكد الاتحاد تطبيقه للبروتوكول المعتاد في المباريات النهائية، عبر الاجتماع خلال اليومين القادمين مع إدارتي خدمات وشباب البريج، وجهاز الشرطة، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة, لضمان ترتيب دخول الجماهير والإعلاميين.

وفي سياق متصل, بيّن الاتحاد أن إياب دوري الدرجة الأولى, سينطلق السبت القادم بمباراتي أهلي بيت حانون وخدمات جباليا، وشباب المغازي وغزة الرياضي على صالة "سعد صايل" غرب مدينة غزة.

وتتواصل منافسات الدرجة الأولى, يوم الإثنين 15-5 بمباراتي شباب المغازي وأهلي بيت حانون، وغزة الرياضي وخدمات جباليا, والأربعاء 17-5 بمباراتي غزة الرياضي وأهلي بيت حانون، وخدمات جباليا  شباب المغازي.

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