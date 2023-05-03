انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي خدمات خانيونس

خانيونس / سما /

أعلن نادي خدمات خانيونس، عن انتخاب مجلس إدارة جديد، استعدادا لتولي قيادة النادي خلال الفترة القادمة.



وحضر الانتخابات عبد الله سلامة ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، ومازن الشيخ رئيس اللجنة القانونية للانتخابات، وعضوية كل من يوسف عاشور، وخالد العكاوي.



وجرت الانتخابات بعد قراءة التقريرين الإداري والمالي، وموافقة جميع الأعضاء عليهما، دون أي اعتراض من أحد.



وجاء تشكيل مجلس إدارة خدمات خانيونس الجديد على الشكل التالي:



- عبد الغني الشيخ.

- إياد ابو الكاس.

- محمود البراغيتي.

- مدحت الضيف.

- محمد قريق.

- عيسى الأسطل.

- علي كلاب.