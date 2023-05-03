صحيفة فرنسية: قصة ميسي مع باريس انتهت

تتواصل فصول التوتر بين ليونيل ميسي وناديه باريس سان جيرمان، وتقترب الحكاية من كلمة النهاية.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الباريسي في يونيو المُقبل، ويبدو أن كل الطرق تؤدي لعدم توقيعه عقدٍ جديد يُبقيه فترة أطول في مدينة النور.

ونقل تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو تأكيد صحيفة ليكيب الفرنسية على أن ميسي لن يُواصل مسيرته في باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان لن يُقدم عرضاً بعقدٍ جديد للنجم الأرجنتيني من أجل التمديد.

وكان النادي الفرنسي قد وقع عقوبة على النجم الأرجنتيني بسبب غيابه عن تدريبات الفريق يوم الاثنين خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وتُبعد العقوبة ليونيل ميسي عن المُشاركة لمدة اسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن الدائرة المُحيطة بميسي كانت توصلت لاتفاقٍ شفهي مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بشأن تمديد التعاقد خلال فترة كأس العالم.

ومرت الشهور الأربعة، ولم يُترجم الاتفاق لعقدٍ مكتوب وأصبحت كل الإشارات تؤكد اقتراب رحلة ميسي من نهايتها في عاصمة برج إيفل.

ولعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان في 71 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 31 هدفاً، وصنع 34 هدفاً لزملائه.