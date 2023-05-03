  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صحيفة فرنسية: قصة ميسي مع باريس انتهت

الأربعاء 03 مايو 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة فرنسية: قصة ميسي مع باريس انتهت



وكالات / سما /

تتواصل فصول التوتر بين ليونيل ميسي وناديه باريس سان جيرمان، وتقترب الحكاية من كلمة النهاية.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الباريسي في يونيو المُقبل، ويبدو أن كل الطرق تؤدي لعدم توقيعه عقدٍ جديد يُبقيه فترة أطول في مدينة النور.

ونقل تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو تأكيد صحيفة ليكيب الفرنسية على أن ميسي لن يُواصل مسيرته في باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان لن يُقدم عرضاً بعقدٍ جديد للنجم الأرجنتيني من أجل التمديد.

وكان النادي الفرنسي قد وقع عقوبة على النجم الأرجنتيني بسبب غيابه عن تدريبات الفريق يوم الاثنين خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وتُبعد العقوبة ليونيل ميسي عن المُشاركة لمدة اسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن الدائرة المُحيطة بميسي كانت توصلت لاتفاقٍ شفهي مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي بشأن تمديد التعاقد خلال فترة كأس العالم.

ومرت الشهور الأربعة، ولم يُترجم الاتفاق لعقدٍ مكتوب وأصبحت كل الإشارات تؤكد اقتراب رحلة ميسي من نهايتها في عاصمة برج إيفل.

ولعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان في 71 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 31 هدفاً، وصنع 34 هدفاً لزملائه.

#ميسي #باريس سان جيرمان #صحيفة فرنسية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة .. والمقاومة تتصدى وتوسع مدى صواريخها (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

الاحتلال: حماس والجهاد تسعيان لرسم معادلة جديدة و 3 قضايا يجب أن تزعج المؤسسة الأمنية

الصحة الفلسطينية : شهيد و5 إصابات حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

جيش

مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت ولا مبرر لاحتجاز جثمان عدنان

photo_2023-05-03_01-40-12

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية