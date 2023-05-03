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فيديو.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد على أرض أنويتا

الأربعاء 03 مايو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد على أرض أنويتا



وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد خسارة صادمة أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وذلك في إطار الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنويتا في سان سيباستيان قد بدأ عن طريق نجم الميرنجي السابق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 47.

وجاء الهدف بعد خطأ كارثي من المُدافع البرازيلي ميليتاو الذي أعاد الكرة لكورتوا بشكلٍ غير مُتقن فأنقض عليها نجم الفريق الباسكي مُسجلاً هدف التقدم الأول.

ونجح أندير بارينتشيا في مُضاعفة تقدم سوسيداد بهدفٍ ثانٍ جاء في الدقيقة 85 بعد لعبة رائعة أظهر فيها مهارة كبيرة.

وتجمد رصيد ريال مدريد بعد الهزيمة في مُباراة اليوم عند النقطة رقم 68 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 14 نقطة كاملة عن برشلونة المُتصدر برصيد 82 نقطة.

وأصبح برشلونة على بُعد انتصار وحيد لضمان لقب الليجا، وسيلعب برشلونة يوم الأحد المُوافق 14 مايو ضد جاره إسبانيول على أرض ملعب كورنيلا ألبرات.

#ريال مدريد #ريال سوسيداد #الدوري الإسباني

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