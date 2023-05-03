  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يفلت من كمين أوساسونا بفوز شاق

الأربعاء 03 مايو 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يفلت من كمين أوساسونا بفوز شاق



وكالات / سما /

أفلت برشلونة من كمين أوساسونا بفوز قيصري قوامه هدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، في ملعب الكامب نو.

الفريق الكتالوني قرب نفسه من الفوز بلقب الليجا بشكل رسمي، بهذا الانتصار، علماً بأن أوساسونا كان نداً قوياً في الميدان رغم أنه خاض معظم دقائق اللقاء بعشرة لاعبين، مع اتجاه المدرب أراساتي لإراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين من أجل مباراة السبت المقبل ضد ريال مدريد، في نهائي كأس إسبانيا.

البارسا فرض سيطرته على اللقاء منذ بدايته، وكان بيدري على وشك تسجيل هدف التقدم، لكن تسديدته جاورت القائم، ليستمر البارسا في شن الهجمات مع قلة الجودة في اللمسة أمام المرمى.

وعانى أوساسونا من حالة طرد مباشر بعد خروج خورخي هيراندو بورقة حمراء في الدقيقة 27 بعد إعاقة بيدري، ورغم النقص العددي إلا أن ضيوف الكامب نو قاتلوا بشراسة وكانوا على وشك الحصول على نقطة، لولا هدف البديل جوردي ألبا الذي جاء قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق فقط من صناعة الهولندي فرينكي دي يونج.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 82 في الصدارة، في حين يتوقف رصيد الخاسر عند 44 نقطة في المرتبة التاسعة.

#برشلونة #أوساسونا #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة .. والمقاومة تتصدى وتوسع مدى صواريخها (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

غضب اسرائيلي كبير على نتنياهو والجيش بسبب غزة

الاحتلال: حماس والجهاد تسعيان لرسم معادلة جديدة و 3 قضايا يجب أن تزعج المؤسسة الأمنية

الصحة الفلسطينية : شهيد و5 إصابات حصيلة التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة

جيش

مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت ولا مبرر لاحتجاز جثمان عدنان

photo_2023-05-03_01-40-12

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية