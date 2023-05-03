فيديو.. برشلونة يفلت من كمين أوساسونا بفوز شاق

وكالات / سما /

أفلت برشلونة من كمين أوساسونا بفوز قيصري قوامه هدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، في ملعب الكامب نو.

الفريق الكتالوني قرب نفسه من الفوز بلقب الليجا بشكل رسمي، بهذا الانتصار، علماً بأن أوساسونا كان نداً قوياً في الميدان رغم أنه خاض معظم دقائق اللقاء بعشرة لاعبين، مع اتجاه المدرب أراساتي لإراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين من أجل مباراة السبت المقبل ضد ريال مدريد، في نهائي كأس إسبانيا.

البارسا فرض سيطرته على اللقاء منذ بدايته، وكان بيدري على وشك تسجيل هدف التقدم، لكن تسديدته جاورت القائم، ليستمر البارسا في شن الهجمات مع قلة الجودة في اللمسة أمام المرمى.

وعانى أوساسونا من حالة طرد مباشر بعد خروج خورخي هيراندو بورقة حمراء في الدقيقة 27 بعد إعاقة بيدري، ورغم النقص العددي إلا أن ضيوف الكامب نو قاتلوا بشراسة وكانوا على وشك الحصول على نقطة، لولا هدف البديل جوردي ألبا الذي جاء قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق فقط من صناعة الهولندي فرينكي دي يونج.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة 82 في الصدارة، في حين يتوقف رصيد الخاسر عند 44 نقطة في المرتبة التاسعة.