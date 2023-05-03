فيديو.. أرسنال ينهض مجددًا بثلاثية في مرمى تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تفوق فريق أرسنال في منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على تشيلسي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وواصل الحفاظ على آماله في تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم.

رفع أرسنال رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول ولكن مانشستر سيتي يأتي خلفه بنقطتين مع مباراتين أقل، بينما ساءت أحوال تشيلسي بتواجده في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة فقط.

شهد الشوط الأول تسيد تام لفريق أرسنال، والذي بدأ بالضغط على فريق تشيلسي منذ الدقائق الأولى مع تراجع كبير لعناصر فريق المدرب فرانك لامبارد.

وجد أرسنال الطريق للتسجيل في المرة الأولى بعد 18 دقيقة، بعد كرة وصلت إلى جرانيت تشاكا والذي مهد الكرة إلى أوديجارد الذي سددها واصطدمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.

نجح الجانرز في تكرار نفس سيناريو الهدف الأول عند الدقيقة 31، ودائمًا بتمريرة من تشاكا وهذه المرة وجهها النجم النرويجي إلى داخل شباك الحارس كيبا أريزابالاجا ليتقدم الجانرز بهدفين نظيفين.

تواصل انهيار البلوز في أول نصف ساعة من الديربي اللندني، وبعد تفكك كبير لدفاع فريق تشيلسي لم يجد جابرييل جيسوس من استغلال هذا وسجل الهدف الثالث لأرسنال.

كاد أرسنال في بداية الشوط الثاني أن يزيد على الفور من غلة الأهداف، فأبعد تياجو سيلفا مدافع تشيلسي كرة من على خط المرمى كما تصدى كيبا لتسديدة قريبة للغاية من تشاكا.

واصل أرسنال الهجوم ولكن أداء فريق تشيلسي تحسن نسبيًا ونجح في تقليص النتيجة عبر اللاعب الشاب نوني مادويك عند الدقيقة 65 بعد تمريرة وصلته من ماتيو كوفاشيتش خلف الدفاع.

حاول لامبارد إنعاش فريقه فأخرج إينزو فيرنانديز وسترلينج ودخل كلًا من جالاجير ومودريك، وتواصلت تغييرات الفريق الأزرق لكنها لم تكن كافية لقلب سيناريو المباراة مع نجاح فريق المدرب ميكيل أرتيتا في الحفاظ على تقدمه المُريح ليحقق أرسنال ثلاث نقاط مهمة اليوم.