قتيل في قلنسوة

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأربعاء في مدينة قلنسوة.

وضحية الجريمة محمد هاشم ناطور، في الثلاثينيات من العمر.

وفي يوم 14 تموز/ يوليو 2021، قُتل قريب ضحية جريمة اليوم عضو بلدية قلنسوة سابقا، بكر ناطور، علما بأن ثلاثة من أشقائه كانوا قد أصيبوا في جرائم إطلاق نار متفرقة قبل ذلك.

ووقعت الجريمة بالقرب من مسجد صلاح الدين في المدينة، إذ تعرض الضحية والمصاب لإطلاق نار من سيارة عابرة.

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة وأية تفاصيل أخرى.