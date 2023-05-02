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هدم بناية سكنية في مخيم شعفاط

الأربعاء 03 مايو 2023 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم بناية سكنية في مخيم شعفاط



القدس المحتلة / سما /

 هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، بناية سكينة، في مخيم شعفاط في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات البلدية وطواقمها، منذ ساعات الصباح الأولى مخيم شعفاط عبر بوابة الجدار الفاصل في منطقة رأس خميس، ثم انتشرت في شوارع المخيم بأعداد كبيرة.

وتمركزت القوات في منطقة ضاحية السلام في المخيم، وحاصرت بناية سكنية ثم باشرت بهدمها.

وتتـألف البناية السكنية من 6 طوابق عبارة عن طابقين أرضيين "مواقف للمركبات"، إضافة الى 4 طوابق سكنية.

وأوضح سكان المنطقة أن أحد الطوابق تم الانتهاء من عملية بنائه وتشطيبه بالكامل، أما بقية البناية فهي قيد الإنشاء.

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