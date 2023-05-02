رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الأسير خضر عدنان (44 عاما) في سجن الرملة، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضا لاعتقاله.

كما تناولت الصحف، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات انطلقت في مناطق مختلفة من الضفة، وغارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني مرعي عبد الرحمن ووالد سامي أبو شحادة

- بالجوع قاوم.. وبالتحدي استشهد

- إصابات وإضراب شامل في الضفة والقطاع حدادا على روح الشهيد خضر عدنان

- قاسم: الأطباء الإسرائيليون تخلوا عن "واجبهم" في إنقاذ حياة الأسير عدنان

- نابلس تبكي شيخ جنين

- عدوان جوي على قطاع غزة

- مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتعزيز عمل صندوق الزكاة وتعظيم دوره التنموي

- توتر في السجون يلغي زيارات "عوفر" المقررة اليوم

- بن غفير يصف السفاح غولدشتاين بأنه "بطل وقديس"!

- مصرع مواطن بحادث سير شرق قلقيلية ووفاة آخر في ماليزيا

- "العفو الدولية": "الذئب الأحمر" نظام مراقبة إسرائيلي لترسيخ نظام "الأبارتهايد" ضد الفلسطينيين

- بعد 75 عاما على النكبة.. اللاجئون يتذكرون ويتمسكون بالعودة

* "الأيام":

- غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة والمقاومة ترد وتطلق عشرات القذائف

- استشهاد الأسير خضر عدنان في سجن الرملة.. إضراب ومسيرات غاضبة ضد جريمة الاحتلال

- الاحتلال يدفع قدماً باتجاه إقامة مستوطنة جديدة بين أبو ديس ورأس العامود

- الاحتلال يقتحم قرية حارس تمهيداً لهدم منزل الشهيد محمد صوف

- الاحتلال يعتقل مواطنين ومتضامنين أجنبيين شرق يطا

- "العفو الدولية": الاحتلال يعمل على "أتمتة" نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

- سبعة قتلى في قصف إسرائيلي جديد على شمال سورية

- الحكومة تقر مباشرة تنفيذ مشاريع طرق تنموية بقيمة 17 مليون شيكل

- عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات وفي تصدي المواطنين لعمليات اقتحام

- المعارك العنيفة تتواصل في السودان رغم هدنة يتم تمديدها دون التزام بها

* "القدس":

- استشهاد القيادي الأسير خضر عدنان في اليوم الـ 87 من إضرابه

- غارات على القطاع والمقاومة تستهدف «الغلاف» بعدة صواريخ

- إصابات خلال قمع مسيرات الضفة السلمية

- بن غفير يصف السفاح غولدشتاين بأنه "بطل وقديس"

- الاحتلال يستخدم تكنولوجيا التعرّف على الوجه

- مخطط لإقامة مستعمرة بين أبو ديس وراس العامود وقرار بتوسيع مستوطنة راموت

- سموتريتش: سيتم إخلاء الخان الأحمر بسبب موقعه الاستراتيجي وليس قانونيته

- "بن غفير" يهدد الأسرى

- الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد خالد أبو عرفة