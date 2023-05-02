هنية : هذا ما أبلغناه الوسطاء ..

غزة/ سما /

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صباح الأربعاء، إن حركته أبلغت جميع الوسطاء الذين تدخلوا لوقف إطلاق النار، بضرورة تسليم الاحتلال لجثمان الشهيد خضر عدنان، لعائلته ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل، كما قال.

وجدد هنية في تصريح صحفي له، موقف حماس الحازم من جريمة القتل المتعمد التي تعرض لها الشيخ عدنان.

ووجه هنية التحية للمقاومة، وللحركة الأسيرة، وللشعب الفلسطيني، لقيامهم بواجبهم على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة من غزة التي رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي للشعب والأسرى والمقدسات من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة الاحتلال. كما قال.