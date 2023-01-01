مقتل شاب من الناصرة وإصابة زوجته وطفلتهما

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب، في الثلاثينيات من العمر، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، قُتل الشاب ساهر عباس "النتفة" أمام زوجته وطفلتهما، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق عيارات نارية عليهم من قبل جان مجهول في مدينة الناصرة، فجر اليوم.

وقدمت الطواقم الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ "إيحود هتسلا" العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للشاب الذي وصفت حالته بداية بأنها حرجة، لكنها اضطرت لإقرار وفاته متأثرا بإصابته، ونقلت زوجته وطفلته للمستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة وأية تفاصيل أخرى.

وفي السياق، تواصلت جرائم القتل في البلدات العربية وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وقُتل، فجر أمس، الشاب مالك محمود أسعد أبو شهاب (31 عاما) من بلدة مصمص في وادي عارة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من محطة للشرطة بوادي عارة، حين كان ينتظر السيارة التي تقله إلى مكان العمل.

وشيّع أهالي الطيبة، مساء أمس، جثامين ضحايا جريمة الطعن التي ارتكبت فجر أول من أمس، الإثنين، في المدينة، الشابة براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام).