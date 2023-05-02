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الأمم المتحدة تطالب بإحراء تحقيق شفاف في استشهاد الأسير خضر عدنان

الأربعاء 03 مايو 2023 04:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب بإحراء تحقيق شفاف في استشهاد الأسير خضر عدنان



نيويورك/سما/

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، فرحان الحق، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام “يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان”، وإن على السلطات الإسرائيلية “ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته”.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام “يجدد دعوته لإسرائيل لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري. فإما أن يتم توجيه تهم فورية لجميع المحتجزين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير”.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، في أول وفاة لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة عقود.

#الامم المتحدة

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