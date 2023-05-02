الاحتلال يجدد غاراته على قطاع غزة.. والمقاومة تواصل إطلاق الصواريخ (صور وفيديو)

غزة/سما/

جدد الطيران الحربي التابع لللاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غاراته على قطاع غزة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة في بيت لاهيا شمال القطاع، وموقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأرضاً زراعية في محيط صوفا شرق رفح بثمانية صواريخ على الأقل، بالاضافة إلى مرصد للمقاومة بصاروخين في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوبي القطاع، وموقع الـ17 غرب دير البلح.

كما استهدف طيران الاحتلال الطريق الساحلي برفح جنوبي قطاع غزة، وموقعين للمقاومة في غرب وشرق مدينة خانيونس.

وردا على غارات الاحتلال، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كبيرة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال.

وذكرت مصادر عبرية أن رئيس بلدية عسقلان أمر بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية من غزة صوب المدينة.

فيما أفاد موقع روترنت العبري بتضرر منشأة صناعية في عسقلان جراء سقوط وابل من الصواريخ.

وأكدت مصادر عبرية احتراق عدة سيارات في زيكيم بسبب الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل اعلام عبرية أضرار جسيمة في مركبات ومنازل المستوطنين جراء الرشقات الصاروخية على عسقلان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرشقات الصاروخية على عسقلان ومحيطها لم تتوقف، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في زيكيم وكارميا، وياد مردخاي، ونتيف هعتسرا، والمنطقة الصناعية بالمدينة.