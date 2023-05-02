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معروف يحذر من تداول معلومات غير رسمية متعلقة بعدوان الاحتلال

الأربعاء 03 مايو 2023 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يحذر من تداول معلومات غير رسمية متعلقة بعدوان الاحتلال



غزة/سما/

حذر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، من تناقل أية معلومات غير رسمية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد معروف في تصريح صحفي، الليلة، أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان.

وأهاب معروف بالجميع سيما النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم  النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.

ونوه رئيس الإعلام الحكومي، إلى أن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف متفرق لمناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.

#غزة #الاعلام الحكومي بغزة

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