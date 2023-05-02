  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: أجهزتنا تعمل بخطة الطوارئ وتقف مع المواطنين

الأربعاء 03 مايو 2023 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: أجهزتنا تعمل بخطة الطوارئ وتقف مع المواطنين



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم ، أن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

وأكد البزم، في في تصريحات صحفية متلفزة، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار وتتابع القيام بواجباتها في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، ومساعدة المواطنين ظل العدوان الإسرائيلي؛ والعمل للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

وقال: "نُتابع الميدان أولاً بأول في ظل التطورات والمستجدات ونقوم بنشر التوجيهات للمواطنين".

وأهاب البزم بأبناء شعبنا التعامل بحذر مع الأخبار والمعلومات خاصة في مثل هذه الأوقات التي يسعى فيها الاحتلال لبث الشائعات من أجل ضرب استقرار الجبهة الداخلية.

وطمأن البزم أبناء شعبنا بأن كوادر وزارة الداخلية دائماً في الميدان بجانبهم، وأن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، وجميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

#الداخلية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال من 3 كلمات فقط

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

تنويه مهم حول حالة عمل معابر قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة .. والمقاومة تتصدى وتوسع مدى صواريخها (فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-03_01-40-12

اتفاق وقف إطلاق نار مشروط يبدأ بين المقاومة والاحتلال

photo_2023-05-02_22-56-15

جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب شنه سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

الاحتلال يجدد غاراته على قطاع غزة.. والمقاومة تواصل إطلاق الصواريخ (صور وفيديو)

إصابة 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة الأخير.. وجيش الاحتلال يصدر بيانا

إعلام عبري: "إسرائيل" بأكلملها تجثو على ركبتيها مقابل استشهاد خضر عدنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية