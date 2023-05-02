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هنية يجري اتصالات دولية لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الأربعاء 03 مايو 2023 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يجري اتصالات دولية لوقف عدوان الاحتلال على غزة



غزة/سما/

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على قطاع غزة.

وحمل هنية في بيان صحفي مساء الثلاثاء، الاحتلال مسئولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "إن العدوان الهمجي على قطاع غزة سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة، وسنواصل الدفاع عن شعبنا بالرغم من جرائم الاحتلال. وأشار إلى أن القصف الصهيوني على القطاع تصعيد جديد بعد جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير القائد خضر عدنان.

وبعث قاسم بالتحية إلى السواعد الرامية لمقاتلي كتائب القسام بتصدي سلاح الدفاع الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف غزة.

#هنية

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