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هنية يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان

الثلاثاء 02 مايو 2023 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان



جنين/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء زوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان، حيث قدم لها التعازي والتهاني باستشهاده.

وأكد هنية وقوف شعبنا صفًا واحدًا خلف الشهيد الذي ارتقى في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها ضد إدارة سجون العدو. وأشار إلى أن مسيرة الشيخ الشهيد التي سجلت في ميدان المواجهة مع العدو وشوارع الوطن ما كان لها إلا أن تختتم بهذه الشهادة المباركة، وأنه سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال نورًا في طريق التحرير بإذن الله.

وأشاد رئيس حركة حماس، بصمود الشيخ وجهاده وصبر عائلته المجاهدة، وقال "لقد رفع الشيخ شعار النصر أو الشهادة، ونال الشهادة والانتصار في معركة الإرادة".

 

#هنية

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