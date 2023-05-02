بالفيديو: رشقة صاروخية جديدة من غزة.. ورعب بين المستوطنين داخل الملاجئ بوجود وزير إسرائيلي

غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، رشقة صاروخية جديدة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات "كيسوفيم" و"سديروت"، وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد من هروب مستوطنين لحظة دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر مشاهد من لحظات الخوف بين المستوطنين في مستوطنة سديروت داخل الملاجئ بوجود وزير "الهجرة والاستيعاب" أوفير سوفير.

و ذكرت القناة 13 العبرية أن كلية ساپير قرب سديروت، تعلن عقد الدراسة غدا عبر الإنترنت فقط بسبب التصعيد مع غزة.

وأفاد المراسل العسكري لصحيفة معاريف الإسرائيلية، تال ليف رام بأن أكثر من 40 صاروخًا حتى الآن أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وأعلن مستشفى برزيلاي الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق الصواريخ اليوم نحو سديروت إلى 12 مصابا.

ولاحقا قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الإنذار، رصد إطلاق 4 صورايخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف، اعترضت القبة 1 وسقطت 3 في مناطق مفتوحة.