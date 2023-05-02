فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

غزة/سام/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم بانتهاء جلسة تقييم للوضع الأمني، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للقناة الـ12 العبرية: "إسرائيل" سترد على تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضافت القناة:"الجيش أوصى المستوى السياسي بالرد القوي على إطلاق الصواريخ من غزة، لذا قد نتجه لجولة تصعيد تستمر يوم أو يومين."

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال تقديرات لمسؤولون إسرائيليون في المستوى السياسي بأن "تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وغزة سيستمر خلال الساعات القادمة أيضًا".

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") نقلا عن مصدر مطلع شارك في المداولات الأمنية التي عقدها نتنياهو، أن الاجتماع خلص إلى أن جيش الاحتلال "سيرد في القريب العاجل على إطلاق القذائف من غزة"، وأشارت إلى جهود وساطة تبذلها أطراف دولية من بينها مصر وقطر والأمم المتحدة، في محاولة لاحتواء تصعيد ممكن.



وذكر موقع "واللا" أن جيش الاحتلال يستعد لـ"هجوم كبير في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه قد ينفذ "الليلة، ونقلت عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن الوسطاء طالبوا الحكومة الإسرائيلية بـ"التهدئة"، غير أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"رد قوي" في ظل الضغوطات التي مارسها مسؤولون في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.

وقالت "كان 11" إن إسرائيل تترقب إطلاق مزيد من الصواريخ من غزة ولبنان، مشددة على أن الاحتلال سيرد بقوة على القذائف من قطاع غزة، حتى لو كانت تكلفة ذلك "اندلاع حرب"، علما بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم تصدر تعليمات خاصة لسكان مستوطنات "غلاف غزة" حتى هذه اللحظة.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات أمنية في المجلش الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لتقييم الأوضاع الأمنية بعد إطلاق صواريخ من غزة والذي يأتي ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.

وأضاف أن، كل من رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لنتنياهو وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.



وذكرت القناة الـ14 العبرية بأن تقييم الوضع الأمني بدأ في قاعدة "چليلوت" بقيادة نتنياهو.



من جهتها، نقلت القناة 13 العبرية عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الثلاثاء، إن "المنظمات الفلسطينية ستدفع ثمنا باهظا لقاء إطلاقها الصواريخ على الجنوب".

وقصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ مستوطنات في (غلاف غزة)، اليوم، ردًا على استشهاد الأسير خضر عدنان بعد اضراب عن الطعام 86 يوما رفضًا لاعتقال الإداري التعسفي.