  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس: رد المقاومة بغزة سيمتد لكل جغرافيا الوطن

الثلاثاء 02 مايو 2023 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: رد المقاومة بغزة سيمتد لكل جغرافيا الوطن



غزة/سما/

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر، أن الرد المبارك للمقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان يمثل فاتحة العمل الفدائي لمعاقبة الاحتلال على جريمته باغتيال خضر عدنان، والذي سيمتد لكل جغرافيا الوطن.

وقال معمر في تصريح صحفي: " ان رد المقاومة الفلسطينية الموحد اليوم على جريمة اغتيال الشيخ الأسير القائد الوطني خضر عدنان مستند إلى الإرادة الشعبية وما رسخته المقاومة من معادلات وراكمته عبر جولات المواجهة ومعاركها المشرفة ضد الاحتلال.

وأضاف:" الغرفة المشتركة أثبتت وفاءها لشعبها، وعبرت عن موقف الإجماع الوطني الذي لا يقبل الاستفراد بأي مكون من شعبنا أو التلاعب بحياة أبنائه ومجاهديه ورموزه، ولا يقبل كذلك المساس بمقدساته.

ووجه القيادي في حركة حماس التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات التي تحركت في كل الساحات رفضاً لجريمة اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.

#غزة #حماس

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الاصابات جراء القصف الصاروخي من غزة (صور وفيديوهات)

بالفيديو: رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.. والغرفة المشتركة: رد أولي على اغتيال خضر عدنان

أسعار صرف العملات

نتنياهو يعقد جلسة تقييم أمني بعد رد المقاومة وسط تهديدات من قادة جيش الاحتلال

مدفعية الاحتلال تقصف موقعا في غزة .. والجيش يصدر تعليمات للمستوطنين

حزب الله اللبناني يعلق على عملية اغتيال الشيخ عدنان

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تستعد للرد على غزة وترفض مقترحا مصريا للتهدئة

بالفيديو: رشقة صاروخية جديدة من غزة.. ورعب بين المستوطنين داخل الملاجئ بوجود وزير إسرائيلي

تقرير: مصر تبذل جهوداً لانهاء جولة التصعيد في غزة بأسرع وقت ممكن

فيديو: انتهاء جلسة التقييم الأمني بقيادة نتنياهو.. هذا ما أوصى به الجيش للرد على غزة

photo_2023-05-02_17-18-13

غالانت يهدد.. والمقاومة تطلق رشقة صاروخية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية