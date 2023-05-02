إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تبني حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة

القدس المحتلة/سما/

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الضوء على تبني حركة حماس مع الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وقال مراسل القناة الـ14 هيليل بيتون روزين: " لأول مرة منذ عملية سيف القدس تتبنى حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ من غزة مع الجهاد الإسلامي.

وأضاف: "إسرائيل تدرك أن هذا تطور هام ، ومن المحتمل أن يكون رد الفعل بناءاً على هذا التطور.

من جهته قال المراسل العسكري لمواقع واللا العبري أمير بوحبوط: "حماس تشترك في بيان فصائل الغرفة المشتركة، بمعنى آخر تدرك حماس مدى الضعف الإسرائيلي،هذه هي البداية فقط.