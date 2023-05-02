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جد مقامر يخطف حفيدته بعمر 4 سنوات طالبا فدية 72 ألف دولار

الثلاثاء 02 مايو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جد مقامر يخطف حفيدته بعمر 4 سنوات طالبا فدية 72 ألف دولار



وكالات / سما /

أفادت وسائل الإعلام الصينية مؤخرًا عن حالة غريبة لجد مدمن على القمار اختطف حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات واحتجزها للحصول على فدية، وطلب من ابنته أن تدفع له 72500 دولار إذا أرادت رؤية طفلها مرة أخرى.

بدأت القصة الغريبة، التى صدمت وأثارت غضب ملايين الصينيين، عندما ذهب الرجل، ولقبه يوان، لاصطحاب حفيدته الصغيرة من المدرسة، وبدلا من أخذها إلى منزل والديها، اتصل الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، هاتفيًا بابنته، ليخبرها أنها بحاجة إلى دفع نصف مليون يوان إذا أرادت رؤية ابنتها الصغيرة مرة أخرى.

فى مرحلة ما، هدد المتقاعد الصينى، الذى لم يستطع السيطرة على إدمانه للمقامرة، بقتل حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات إذا فشلت ابنته فى دفع فدية نصف مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وبصدمة من مطالب والديها، اتصلت ابنته على الفور بالشرطة واعتُقل السيد يوان.

ليس من الواضح بالضبط متى وقع هذا الحادث، لكن صحيفة شنغهاى لو جورنال، ذكرت مؤخرًا أن الخاطف المحتمل كان بالفعل فى السجن بسبب أفعاله المتهورة، ولقد حاول إلقاء اللوم على ابنته فى كل شيء، مدعيًا أنها لا تريد الخير له، وأنها بدلاً من توفير حياة أفضل له، تتمنى فقط أن يموت، كما اتهم المرأة بأنها جاحرة.

أدانت الغالبية العظمى من الناس السيد يوان لأفعاله، قائلين إنه لا يستحق أن يُطلق عليه اسم الأب والجد، ونصحوا ابنته بقطع جميع العلاقات معه، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الرجل تكيف مع السجن مدى الحياة، كما أعاد إحياء علاقته بابنته بمساعدة زوجته السابقة.

#الصين #مقامر #فدية #الحفيدة

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