  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي يكشف سبب رحيله عن "غوغل"

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي يكشف سبب رحيله عن "غوغل"



وكالات / سما /

كشف جيفري هينتون، الملقب بـ"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، يوم الإثنين، أنه ترك عمله في "غوغل" الأسبوع الماضي، وذلك من أجل التحدث علنا عن "مخاطر" التكنولوجيا التي ساهم في تطويرها.

وشكّل عمل هينتون على الشبكات العصبية، أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل العديد من المنتجات التقنية المعاصرة.

وساهم هينتون من خلال عمله بدوام جزئي في شركة "غوغل" لمدة عقد من الزمان، في جهود تطوير الذكاء الاصطناعي لعملاق التكنولوجيا، إلا أنه منذ ذلك الحين، باتت لديه مخاوف بشأن هذه التكنولوجيا ودوره في تطويرها.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال هينتون: "أعزّي نفسي بالعذر المعروف: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر قام بالأمر".

وأرجع هينتون قراره بالرحيل عن "غوغل" إلى رغبته في التحدث بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، وليس من أجل انتقاد الشركة، وفقما ذكر في تغريدة يوم الإثنين.

وعلّق كبير العلماء في "غوغل"، جيف دين، على قرار هينتون قائلا: ""لقد حقق اختراقات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي"، معربا عن تقديره لـ"عقد من المساهمات في غوغل".

وقال دين في بيان لشبكة "سي إن إن الأميركية": "سنظل ملتزمين بنهج مسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي. نتعلم باستمرار لفهم المخاطر الناشئة بالتوازي مع الابتكار بجرأة".

وجاء قرار هينتون برغبته في كشف مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي أثار فيه عدد متزايد من المشرعين ومجموعات تحذيرات حول إمكانية قيام مجموعة جديدة من روبوتات الدردشة بنشر معلومات مزيفة والقضاء على عدد كبير من الوظائف.

ولا يعد هينتون أول موظف في "غوغل" ينبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ففي يوليو الماضي، فصلت الشركة مهندسا ادعى أن نظاما للذكاء لم يتم الكشف عنه أصبح واعيا، بينما رفض كثيرون في هذا المجال التقني بشدة تأكيد ما قاله المهندس.

#الذكاء الاصطناعي #غوغل

الأكثر قراءة اليوم

وفاة طفل تعرض لعضة أسد في خانيونس (صور وفيديو)

الشرطة بغزة تتخذ قراراً بعد وفاة طفل داخل حديقة حيوان

هذا هو "الجاسوس الخارق" الذي أعدمته إيران وسرب ملفاتها النووية ..

إدارة مدينة أصداء تصدر بيانا عقب حادث وفاة الطفل اقطيط

صحيفة: عميلة "للموساد" راقبت مسؤولين بحماس وحزب الله في لبنان

مكارثي في الكنيست يحذر من الصين..

الداخلية بغزة تعلن وفاة نزيل بعد تدهور وضعه الصحي

الأخبار الرئيسية

خضر

مصدر قيادي في "الجهاد" : لا توجد مفاوضات لتسليم جثمان عدنان مقابل عدم الرد

بعد استشهاد الاسير خضر عدنان .. بن غفير يهدد الأسرى

خضر

اول تعليق من زوجة الشهيد خضر عدنان على استشهاده وهذا ما قالته ..

الاحتلال سيدفع الثمن.. استنفار عسكري للجهاد الإسلامي بغزة وإلغاء سفر قيادتها

الشيخ خضر عدنان يرتقي شهيداً في سجون الاحتلال ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية