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تشافي يرد على تصريح أنشيلوتي قبل مباراة برشلونة وأوساسونا

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يرد على تصريح أنشيلوتي قبل مباراة برشلونة وأوساسونا



وكالات / سما /

رد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على تصريح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي قال فيه أن البارسا يستحق الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

تشافي قال في تصريحات صحفية، على هامش مباراة برشلونة ضد أوساسونا، اليوم الإثنين” الفائز بلقب الدوري يكون في الغالب هو الفريق الأفضل، ريال مدريد فاز باللقب في نفس الفترة تقريباً من الموسم الماضي، وقدمنا لهم التهنئة على ذلك”.

وأضاف المدرب” الفارق بين الليجا ودوري الأبطال والكأس أن العدل يكون حاضراً أكثر في المنافسة بالدوري، لأن مرورك بلحظة سيئة واحدة في المراحل الإقصائية كفيل بخروجك من البطولة، وبالتأكيد برشلونة لم يتوج بلقب الليجا حتى الآن، لكني أقدر ما قاله أنشيلوتي”.

وواصل تشافي حديثه” أرغب في حسم اللقب بشكل رسمي وبأسرع وقت ممكن، نحن في أمس الحاجة لهذا اللقب كنادي وفريق، ولا يهم إن كان الفوز باللقب سيكون في كورنيا إيلبرات أو في الكامب نو، هذا لا يهم بالأخص بعدما تأكدنا من عدم فوزنا باللقب برصيد 100 نقطة”.

وبخصوص السر وراء تصدر برشلونة لجدول الليجا، قال تشافي” السر هو أننا نلعب كفريق واحد، الأهم عندنا هو الفريق وليس الأفراد، نجحنا في الفوز بلقب السوبر في مطلع العام الجاري، والآن نحن في الصدارة بفارق 11 نقطة عن الوصيف”.

#تشافي #برشلونة #ريال مدريد #أوساسونا

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