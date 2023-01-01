أنشيلوتي يؤكد غياب ثنائي ريال مدريد أمام سوسيداد

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على غياب ثنائي الفريق في مباراة الثلاثاء ضد ريال سوسيداد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين على هامش اللقاء” ديفيد ألابا لن يكون متاحاً للمشاركة في المباراة، لقد عاد للتدريبات ولمس الكرة لأول مرة اليوم، لوكا مودريتش أيضاً لن يتمكن من اللعب، وربما يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة السبت”.

وأضاف مدرب الريال” إدير ميليتاو بخير، كان يعاني من بعض المشاكل الشخصية، وصل اليوم مع بداية المران، وحالة فيدي فالفيردي سيتوجب علينا تقييمها وسنرى بعدها إن كان سيلعب ضد سوسيداد أم لا”.

وعن اللعب ضد سوسيداد، قال أنشيلوتي” سيكون لقاءاً صعباً بكل تأكيد، سنلاقي خصماً من الكبار، وفي نفس الوقت نعاني من غيابات عديدة للإصابات والإيقاف، نعاني من جدول مباريات معقد بشدة، ورغم ذلك سنخوض اللقاء برغبة شديدة في الانتصار”.

وبخصوص حاجة الريال لرأس حربة جديد في الموسم المقبل، استطرد أنشيلوتي مؤكداً” ينبغي أن يحدث ذلك، النادي يجب أن يبرم صفقة هجومية جديدة، بنزيما يتقدم في العمر، إنه في سن 35 عاماً الآن، وعلى الرغم من ذلك لم يظهر أننا نعاني من مشكلة هجومية في آخر موسمين، بنزيما يقدم عملاً رائعاً رغم عدة إصابات، وهناك فينيسيوس، رودريجو، وأسينسيو أيضاً”