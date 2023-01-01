سلاح سري يُرجح كفة مانشستر يونايتد في سباق بيلينجهام

وذكر التقرير أن النادي قام بتعيين هارجريفز خلفاً لمات جادج الذي غادر العام الماضي، وشددت الصحيفة على أن هارجريفز سيتفاوض لحسم صفقات للنادي، وسيبدأ نشاطه قبل سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هارجريفز عمل سابقاً كمُدير للتسويق في شركة ملابس رياضية عالمية، وكان تركيزه مُنصب على اللاعبين والكشافة، واعتنى بمصالح عدد من العُملاء الرئيسيين بما فيهم بيلينجهام نفسه.

وأكد التقرير على أن اليونايتد يأمل أن يُعطيهم ذلك اليد العليا في معركة التوقيع مع اللاعب البالغ من العُمر 19 عاماً.