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سلاح سري يُرجح كفة مانشستر يونايتد في سباق بيلينجهام

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح سري يُرجح كفة مانشستر يونايتد في سباق بيلينجهام



وكالات / سما /

يأمل مانشستر يونايتد أن تنجح مساعيه في ضم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، وسط اهتمام من ريال مدريد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بيلينجهام يرغب بشدة في الانضمام للميرنجي، ولكن اليونايتد يأمل أن يُرجح سلاحه السري كفته في سباق الوصول لتوقيع نجم دورتموند.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن اليونايتد يُعول على المُدير الجديد لكرة القدم في النادي كريس هارجريفز لحسم الصفقة المُرتقبة.

وذكر التقرير أن النادي قام بتعيين هارجريفز خلفاً لمات جادج الذي غادر العام الماضي، وشددت الصحيفة على أن هارجريفز سيتفاوض لحسم صفقات للنادي، وسيبدأ نشاطه قبل سوق الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هارجريفز عمل سابقاً كمُدير للتسويق في شركة ملابس رياضية عالمية، وكان تركيزه مُنصب على اللاعبين والكشافة، واعتنى بمصالح عدد من العُملاء الرئيسيين بما فيهم بيلينجهام نفسه.

وأكد التقرير على أن اليونايتد يأمل أن يُعطيهم ذلك اليد العليا في معركة التوقيع مع اللاعب البالغ من العُمر 19 عاماً.

 

#بيلينجهام #مانشستر يونايتد #بوروسيا دورتموند #ريال مدريد

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