سلاح سري يُرجح كفة مانشستر يونايتد في سباق بيلينجهام

يأمل مانشستر يونايتد أن تنجح مساعيه في ضم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، وسط اهتمام من ريال مدريد.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بيلينجهام يرغب بشدة في الانضمام للميرنجي، ولكن اليونايتد يأمل أن يُرجح سلاحه السري كفته في سباق الوصول لتوقيع نجم دورتموند.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن اليونايتد يُعول على المُدير الجديد لكرة القدم في النادي كريس هارجريفز لحسم الصفقة المُرتقبة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هارجريفز عمل سابقاً كمُدير للتسويق في شركة ملابس رياضية عالمية، وكان تركيزه مُنصب على اللاعبين والكشافة، واعتنى بمصالح عدد من العُملاء الرئيسيين بما فيهم بيلينجهام نفسه.
وأكد التقرير على أن اليونايتد يأمل أن يُعطيهم ذلك اليد العليا في معركة التوقيع مع اللاعب البالغ من العُمر 19 عاماً.