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حزب الله اللبناني يعلق على عملية اغتيال الشيخ عدنان

الثلاثاء 02 مايو 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله اللبناني يعلق على عملية اغتيال الشيخ عدنان



رام الله / سما /

عقب حزب الله اللبناني على عملية الاغتيال التي نفذتها يد الاحتلال الغادرة بحق الشيخ والقائد الوطني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

وقال الحزب: "إن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي".

وبيّن أن عدنان قضى في سجون الاحتلال بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.‏

وطالب الحزب اللبناني جميع المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية.

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