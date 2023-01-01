حزب الله اللبناني يعلق على عملية اغتيال الشيخ عدنان

رام الله / سما /

عقب حزب الله اللبناني على عملية الاغتيال التي نفذتها يد الاحتلال الغادرة بحق الشيخ والقائد الوطني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.

وقال الحزب: "إن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي".

وبيّن أن عدنان قضى في سجون الاحتلال بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.‏

وطالب الحزب اللبناني جميع المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية.