حزب الله اللبناني يعلق على عملية اغتيال الشيخ عدنان

رام الله / سما /
عقب حزب الله اللبناني على عملية الاغتيال التي نفذتها يد الاحتلال الغادرة بحق الشيخ والقائد الوطني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 87 يوما.
وقال الحزب: "إن استشهاد الشيخ خضر عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون العدو الإسرائيلي".
وبيّن أن عدنان قضى في سجون الاحتلال بعد مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.
وطالب الحزب اللبناني جميع المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في السجون الصهيونية.